Cancro na origem de 27% das mortes no Luxemburgo

As mortes por cancro no Luxemburgo representam 27% do total, segundo dados de 2015 divulgados hoje pelo Eurostat. Trata-se da sétima taxa mais elevada do espaço comunitário.

Em números absolutos, o cancro fez, naquele ano, 1.056 vítimas mortais no grão-ducado, num total de 3.947 óbitos.

Na comparação europeia, o Luxemburgo é então o sétimo Estado-membro com mais mortes por cancro face ao total de óbitos, sendo que a taxa está 1,3% acima da média dos países do bloco.

Eslovénia e a Holanda, ambas com taxas com mais de 30%, a surgem como os países com as proporções mais elevadas de mortes devido à doença oncológica, face ao total de óbitos. A Bulgária, com 16,4%, aparece no outro extremo da tabela.

