Cancelamento de voos da Ryanair também afeta portugueses no Luxemburgo

Paulo Dâmaso estava a passar férias em Portugal quando foi avisado de que o voo de regresso para o Luxemburgo na companhia irlandesa Ryanair tinha sido anulado. “Tinha voo no domingo do Porto para o Luxemburgo às 5h20 da tarde. Fui avisado ontem [segunda-feira], por sms e email”. O correspondente do Contacto diz que a companhia aérea não lhe propôs qualquer indemnização, ao contrário do que exige a lei europeia. “Eles só me propuseram aquilo que estão a propor a toda a gente: ou o reembolso, ou marcar o voo para outra data”. O problema é que “o preço dos voos disparou” com a vaga de anulações, tornando o preço “incomportável”. Paulo acabou por ter de marcar a viagem de regresso “noutra companhia aérea”, mas para isso teve de sacrificar dois dias de férias. “Como tenho mesmo de regressar por causa do trabalho, marquei para sexta-feira”, perdendo o fim-de-semana em Portugal.

O português ainda está a ver como pedir uma indemnização à companhia aérea irlandesa, que não lhe propôs qualquer reparação pelos transtornos causados ou pelos gastos com o novo voo marcado. “Ao contrário do que diz a lei, não me falaram de outros direitos do consumidor, como a indemnização”.

A companhia aérea irlandesa de baixo custo anunciou na passada sexta-feira, em Dublin, o cancelamento de 40 a 50 voos por dia durante seis semanas, até ao final de outubro, num total de cerca de 2.000 voos, com o objetivo de “melhorar a sua pontualidade”, que diz ter caído “abaixo de 80%”. Na noite de segunda-feira, a Ryanair publicou as listas de voos anulados até outubro, que incluem vários voos Porto-Luxemburgo, nos dois sentidos. O aviso na página internet da transportadora aérea não faz no entanto referência ao direito a qualquer compensação pelo cancelamento e mostra apenas duas soluções aos passageiros prejudicados: solicitar o reembolso ou alterar o voo cancelado de forma gratuita, mas sujeito a disponibilidade de lugares e pagamento de suplemento, caso o preço seja superior.

O caso levou já a Comissão Europeia a pedir à Ryanair para “respeitar plenamente” os direitos dos passageiros. “Isso inclui o direito ao reembolso, ao reencaminhamento ou a um voo de regresso, bem como o direito a assistência e em determinadas circunstâncias o direito a indemnização”, declarou a comissária com o pelouro dos Transportes, Violetta Bulc.

Na segunda-feira, numa tentativa de conter as reações negativas, o presidente-executivo da Ryanair, Michael O’Leary, pediu desculpa aos passageiros e assegurou que a companhia deverá pagar indemnizações avaliadas em 20 milhões de euros. Mas até agora, a empresa continua sem falar em qualquer indemnização nas mensagens que está a enviar aos passageiros afetados.

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) recomendou na terça-feira aos passageiros da Ryanair com voos cancelados que apresentem uma reclamação formal junto da companhia aérea. Caso não obtenham resposta em seis semanas, deverão reencaminhar a queixa ao regulador.