"Cancelado". Já há dezenas de eventos anulados no Luxemburgo

Nem mercados de Natal, nem eventos culturais e desportivos. Pressionado pelo aumento do número de casos, o país volta a adiar diversas iniciativas para impedir aglomerações e respeitar o recolher obrigatório.

Depois da capital, Wiltz, Esch-sur-Alzette, Mamer, Differdange e Dudelange cancelaram os mercados de Natal, assim como de todas as atividades que os acompanham. A mesma decisão foi tomada em relação aos cortejos tradicionais do São Nicolau que arrancariam já em novembro. A 6 de dezembro as crianças devem continuar a receber os seus primeiros presentes do mês no sapatinho, apesar da Festa ter sido cancelada.

A partir de 1 de novembro, os centros culturais vão voltar a fechar as portas. Em comunicado de imprensa, a cidade do Luxemburgo fez saber que encontros interculturais e musicais MusiqCITE, agendados para 11 de dezembro, não terão lugar. O mesmo acontece com as atividades de lazer para crianças durante as férias escolares, Aktioun Bambësc. As terças-feiras literárias também vão deixar de se realizar, pelo menos até 15 de dezembro.

Antes, a Semana Laranja, contra a violência doméstica e discriminação das mulheres, prevista para 25 de novembro, também não vai sair sair à rua este ano.

No mundo da música, e depois do cancelamento dos concertos dos Dead Combo e do brasileiro Gilberto Gil, previstos para o Festival Atlântico a 16 e a 17 de outubro, a Kulturfabrik viu-se obrigada a cancelar o concerto de Heavy Patrol, agendado para esta sexta-feira, 30.

Desporto em suspenso

No que respeita às práticas desportivas, a liga de futebol luxemburguesa está suspensa por ordem da Federação, até, pelo menos, 22 de novembro, ainda que os treinos das equipas não tinham sido desmarcados. O ringue de gelo Kockelscheuer está fechado ao público até nova ordem, excepto se for usado para formação desportiva das escolas e clubes.

O cursos interiores da iniciativa "Desporto para Todos" também não podem realizar-se. Para já, no exterior podem continuar a realizar-se.









