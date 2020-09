Canábis medicinal já esgotou três vezes no Luxemburgo

O Governo garante que tem tomado várias medidas para limitar o risco da falta deste medicamento.

Diana ALVES

Desde o arranque do projeto piloto sobre o uso de canabis para fins medicinais, em fevereiro de 2019, que o Luxemburgo se viu três vezes sem stock da substância feita à base de THC.

Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, houve já três ruturas de stock, a última das quais no passado mês de julho. Nas três situações, os pacientes tiveram de esperar entre três a quatro semanas pelo medicamento. Mas a ministra garante que, neste momento, o país está devidamente abastecido.

Questionada pela deputada Martine Hansen (CSV) sobre se a crise pandémica está na origem da falta do medicamento, a ministra adianta que, de facto, a situação "tem repercussões ao nível da disponibilidade do medicamento".Outro fator prende-se com as “normas rígidas” que regem o uso da substância e que implicam “procedimentos de importação complexos”, que por vezes atrasam as entregas.

A ministra refere também que a qualidade farmacêutica exigida ao produto final que chega ao paciente também tem um impacto ao nível do processo de produção. Paulette Lenert frisa, no entanto, que o Governo tem tomado várias medidas para "limitar o risco de penúria do medicamento". Entre elas estão a digitalização dos processos administrativos ligados à importação da substância; a monitorização reforçada dos stocks para antecipar encomendas; uma maior colaboração com os fornecedores; e a informação prévia de médicos e hospitais em caso de rutura de stock.



