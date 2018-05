Campus francófono da escola "Vauban" oficialmente inaugurado

A Grã-Duquesa do Luxemburgo, Maria Teresa, o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel e a ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Nathalie Loiseau, inauguraram esta segunda-feira, dia 7, as instalações do novo ‘campus’ francófono do liceu francês “Vauban”, em Gasperich, na cidade do Luxemburgo.

Entrou em funcionamento no início do ano letivo 2017/18, mas só esta segunda-feira foi oficialmente inaugurado. Nascido da fusão da Escola Francesa do Luxemburgo e do Lycée Vauban em 2017, o “Vauban” é uma instituição privada de ensino aprovada pelo Ministério da Educação francês.



O estabelecimento faz parte da rede de instituições educacionais francesas no exterior, a AEFE, uma rede única no mundo composta por 492 instituições.

Atualmente a escola, localizada em Gasperich, recebe 2.200 alunos do ensino primário e secundário e 250 professores e outro pessoal docente.

As obras do novo ‘campus’ escolar rondaram os 147 milhões de euros.

O estabelecimento escolar ocupa uma área de cerca de 5 hectares.

