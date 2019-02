Após os desacatos que se verificaram há um mês num encontro a contar para a 8a jornada do campeonato entre FC Wiltz e Wilertwiltz, as duas equipas voltam a encontra-se, agora para a taça do Luxemburgo, no próximo domingo.

Campeonato de futsal

Os quartos de final da Taça do Luxemburgo disputam-se no próximo fim de semana.



Futsal. Agressor do FC Wiltz arrependido Dois jogadores do FC Wiltz suspensos por três meses e dois anos e meio, respetivamente, e multas pecuniárias elevadas foram as penas que a comissão arbitral da FLF ditou na sequência das agressões em Wilwerwiltz.

