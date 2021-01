Engel considera que “se todos os residentes do Luxemburgo fossem vacinados com a vacina da Pfizer-BioNTech, isso teria um custo de cerca de 17 milhões de euros, bem menos que os testes de diagnóstico em larga escala, que custam mais do dobro ao Estado”.

“Campanha de vacinação no Luxemburgo é um fracasso”, diz presidente do CSV

Susy MARTINS Engel considera que “se todos os residentes do Luxemburgo fossem vacinados com a vacina da Pfizer-BioNTech, isso teria um custo de cerca de 17 milhões de euros, bem menos que os testes de diagnóstico em larga escala, que custam mais do dobro ao Estado”.

" Tanto a União Europeia como o Governo luxemburguês falharam na questão das vacinas contra a covid-19”. A opinião é do presidente do Partido Cristão Social (CSV), Frank Engel, publicada na rede social Facebook.

O líder do maior partido da oposição, que já foi eurodeputado, acusa a União Europeia de ter encomendado poucas doses da vacina Pfizer-BioNTech, tendo preferido optar por uma vacina francesa que só deverá estar disponível no final deste ano.

Por outro lado, Frank Engel defende que o Luxemburgo poderia ter encomendado e comprado a vacina diretamente à farmacêutica, como vários outros países fizeram, em vez de passar exclusivamente pela Comissão Europeia.

O presidente do CSV considera que “se todos os residentes do Luxemburgo fossem vacinados com a vacina da Pfizer-BioNTech, isso teria um custo de cerca de 17 milhões de euros, bem menos que os testes de diagnóstico em larga escala, que custam mais do dobro ao Estado”.

Em conclusão, o líder do Partido Cristão Social diz que “tem a sensação que o Governo falhou completamente na estratégia de vacinação”, sendo que agora é preciso esperar para ter vacinas suficientes para a população, e assim voltar a uma vida mais normal.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.