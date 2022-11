No total, foram realizados 5.478 controlos, mais cinco do que no ano passado.

ACL

Campanha de controlo dos pneus e faróis não deteta grandes problemas

A campanha anual de controlo dos pneus e faróis organizada pelo Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) e a Segurança Rodoviária “foi um sucesso”.

No total, foram realizados 5.478 controlos (mais cinco do que no ano passado) e testadas 2.117 baterias (+88). Segundo o ACL, não houve grandes problemas a registar. Apenas 3,61% dos faróis controlados estavam defeituosos. No entanto, o ACL constata que há um ligeiro aumento de pneus não conformes ao regulamento, mais precisamente 4,36% em comparação com o 1,59% registado em 2021.

Relativamente às baterias, das mais de duas mil controladas, 14% tinham de ser trocadas rapidamente.

Num comunicado, o Automóvel Clube do Luxemburgo frisa que estes dados demonstram a importância de controlar regularmente o veículo, a fim de evitar acidentes.



