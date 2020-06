Este foi pelo menos o quarto atropelamento nas estradas luxemburgueses desde segunda-feira.

Camionista atropela peão em Diekirch

Manuela PEREIRA

O Luxemburgo regista pelo menos quatro atropelamentos desde o início desta semana. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros, esta quarta-feira, na sequência de um atropelamento em Diekirch. O acidente ocorreu pouco depois das 8h00, na Grand-Rue. O peão foi atropelado por um camião, na zona pedonal daquela cidade do norte. No local, estiveram equipas do Centro de Incêndio e de Socorro (CIS) e da polícia, bem como uma ambulância. O caso é revelado no boletim rápido de ocorrências da Central de Socorro de Urgência 112.

Este foi pelo menos o quarto atropelamento nas estradas luxemburgueses desde segunda-feira. Um homem ficou gravemente ferido, esta terça-feira, depois de ter sido abalroado por um automóvel, na CR345, entre Ettelbruck e Oberfeulen. Na segunda-feira foram atropeladas duas crianças: uma na Grand-Rue, na cidade do Luxemburgo e outra em Consdorf, na route de Luxembourg. Este último atropelamento foi o mais grave, tendo a criança sofrido ferimentos numa perna, necessitando de internamento. Ainda na segunda-feira, pouco antes das 8h00, uma pessoa foi atropelada por um automobilista na cidade do Luxemburgo. Também aqui, o peão ficou ferido.



