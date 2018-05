Cerimónia realiza-se junto ao ministério de Estado e conta com algumas das mais altas figuras políticas e sociais do Grão-Ducado.

Camille Gira homenageado este sábado

Camille Gira, ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Durável e das Infraestruturas e pioneiro da defesa dos temas ecológicos no Luxemburgo, falecido no passado dia 16, vai ser homenageado este sábado, numa cerimónia junto ao ministério de Estado que inclui o descerramento de uma placa com o seu nome e a plantação de uma árvore.



Além da família estarão presentes o casal grão-ducal, o primeiro-ministro, Xavier Bettel e o presidente da Câmara dos Deputados, Mars Di Bartolomeo, bem como de outros elementos do governo, do parlamento, do corpo diplomático e da vida política e social.



Xavier Bettel fará uma das intervenções, tal como o presidente do partido Déi Gréng, Christian Kmiotek. O programa inclui ainda um acompanhamento musical por parte de representantes da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo. Será também guardado um minuto de silêncio.



