O pesado com matrícula do Grão-Ducado transportava mercadorias perigosas mas as corporações de bombeiros chamadas ao local não foram alertadas sobre a carga altamente inflamável. O condutor ficou ferido.

Camião luxemburguês em chamas na Bélgica

O incêndio não provocou vítimas mas deixou ferimentos ligeiros no condutor que foi assistido no local. O aparato mobilizou dezenas de bombeiros. Aconteceu pouco depois do meio-dia na E25, desta quarta-feira, no troço que liga Bastogne e Liège.

À RTL, um condutor que seguia na autoestrada belga conta que ajudou o motorista do camião a sair da cabine. "Vi o camião a pegar fogo. Estacionei na berma. Comecei a olhar à volta mas não vi ninguém. Não hesitei e corri para ajudar", recorda.

O trânsito chegou a estar cortado por questões de segurança. O veículo transportava naftalina líquida, altamente inflamável. Não tinha Uma informação que não foi transmitida inicialmente às corporações de bombeiros que acorreram ao local e não estava afixada. "Furioso", o comandante Stéphane Thiry evidenciou a falha "grave" aos microfones da RTL.

"Os sinais que nos deviam permitir identificar este tipo de material não estavam afixados e nem o transportador foi capaz de nos alertar", indignou-se. "Os bombeiros assumiram riscos anormais e acho que este caso mostra que fomos além do aceitável", rematou.

