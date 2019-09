Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o camião a arder. O veículo pesado incendiou-se na auto-estrada, no sentido de Trier, a seguir à ponte de Munsbach, perto de Niederanven e obrigou à intervenção das autoridades.

Camião em chamas na A1

De acordo com as informações que um condutor fez chegar ao Contacto, um camião em chamas na A1, no sentido de Trier, a seguir à ponte de Munsbach, perto de Niederanven, obrigou à intervenção das autoridades. Outro automobilista publicou um vídeo no Twitter com o veículo pesado a arder.

Entretanto, até à última hora, o trânsito continuava lento por essa via. Segundo os bombeiros, o incêndio ocorreu às 10h37 e não há registo de qualquer ferido. Para além dos bombeiros, a polícia e uma ambulância acorreram ao local.



