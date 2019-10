Os Caminhos de Ferro do Luxemburgo(CFL) estão preocupados com o assédio sexual nas estações de comboio e nas carruagens dos comboios.

Câmaras de vigilância vão identificar os agressores sexuais



Os recentes relatos de mulheres vítimas de agressores sexuais na linha de comboio Luxemburgo-Metz voltam a trazer à luz do dia as preocupações com as agressões sexuais nos transportes públicos. O fenómeno não é novo e afeta principalmente as linhas de comboio mais frequentadas.

A empresa CFL recebeu seis queixas de agressões sexuais contra utilizadores e duas cometidas contra trabalhadores da empresa, em 2019 , de acordo com as declarações de uma fonte da empresa ao L’Essentiel.

A questão está em saber quantas mais mulheres terão sido assediadas e e não apresentaram queixa da sua experiência traumatizante.

"Os utilizadores dos comboios são convidados a denunciar todos os casos de agressões aos trabalhadores da empresa", revela uma fonte da empresa CFL.

Do lado françês, para evitar a repetição deste tipo de situações a empresa de Caminhos de Ferro Francesa (SNCF) colocou em funcionamento uma linha de socorro, com o número 3177 para chamadas e 31177 para SMS, a fim de serem alertados os serviços que prestam segurança nos comboios.

No seu sítio de internet, a polícia francesa recomenda que em caso de agressão sexual a vítima tente recolher dados, provas e indícios para o agressor ser posteriormente identificado.

Em França, um agressor sexual pode ser condenado a cinco anos de cadeia, e a uma multa de 75.000 euros, sendo seguidamente inscrito num ficheiro de autores de agressões sexuais.





