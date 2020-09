Não é preciso pagar, nem sair de casa.

Câmara dos Ofícios tem seminários online para ajudar empresas na rentrée

Diana ALVES Não é preciso pagar, nem sair de casa.

A Câmara dos Ofícios promove nas próximas semanas uma série de seminários online para “acompanhar as empresas na retoma das suas atividades”.

Sobre o conteúdo dos seminários, há sessões sobre temas de interessa geral como os direitos de propriedade intelectual, e também assuntos mais específicos da rentrée, como as recomendações sanitárias ou dicas para aperfeiçoar o trabalho à distância.

Numa altura em que o teletrabalho continua a ser a norma para muitos trabalhadores, devido à crise pandémica, a Câmara dos Ofícios propõe, por exemplo, uma sessão sobre “como aumentar a motivação dos empregados graças às ferramentas digitais, agendada para o dia 29 de setembro.

“A empresa sem papel” é o tema de outra sessão pertinente, sobretudo em tempos em que as pessoas estão a trabalhar em casa, muitas das quais sem impressoras por perto. Este seminário tem lugar a 6 de outubro. A lista das sessões está disponível no site da Câmara dos Ofícios, assim como os links e formulários para a inscrição.

Covid-19. Câmara dos Ofícios quer estratégia do governo para saída da crise Programa de estabilização apresentado pelo executivo começa a ser insuficiente, considera organismo.

Todas elas são gratuitas e a maior parte será feita em francês ou com tradução para francês. Quem não for a tempo de se inscrever ou não puder assistir, poderá visualizar a sessão mais tarde em replay. O organismo tem, aliás, uma série de seminários já disponíveis em replay, muitos dos quais sobre temas relacionados com a crise atual.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.