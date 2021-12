O organismo questiona-se se este endurecimento das regras, sobretudo para as pessoas não-vacinadas, é suficiente face à situação pandémica atual.

Câmara dos Ofícios quer que Governo avalie a vacinação obrigatória

A Câmara dos Ofícios (Chambre des Métiers, em francês) saúda as novas medidas anticovid que foram aprovadas ontem no Parlamento. No entanto, questiona-se se este endurecimento das regras, sobretudo para as pessoas não-vacinadas, é suficiente face à situação pandémica atual.

No seu parecer sobre a nova lei covid, a Câmara dos Ofícios recomenda ao Executivo que reflita seriamente sobre a obrigatoriedade da vacinação no país.

Relativamente ao sistema 3G nas empresas, o organismo teme que este se torne problemático do ponto de vista organizacional para as empresas, sobretudo para as pequenas e médias empresas.

A câmara sublinha ainda que a proibição de despedir alguém que não cumpre o regime 3G pode levar a abusos por parte de certos trabalhadores. Mais concretamente, teme o uso de baixas médicas, o que pode levar a tensões entre trabalhadores vacinados e os não-vacinados.



