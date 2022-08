O objetivo é “compreender as vantagens, inconvenientes e os obstáculos ao teletrabalho nas empresas do país”.

Trabalho

Câmara do Comércio e UEL lançam sondagem sobre teletrabalho pós-covid

A Câmara do Comércio e a União das Empresas Luxemburguesas (UEL) acabam de lançar uma sondagem para tentar perceber o fenómeno do teletrabalho no pós-covid. O inquérito destina-se aos empregadores e não aos trabalhadores.



Numa nota divulgada aos ‘media’, as duas instituições destacam o desenvolvimento verificado ao nível do teletrabalho desde a crise sanitária da covid-19, lembrando que também os transfronteiriços puderam recorrer a este regime graças aos acordos bilaterais entre o Governo e os países vizinhos.

Num contexto de regresso à normalidade, após uma pandemia que abalou o Luxemburgo e o mundo, a Câmara do Comércio e a União das Empresas querem “compreender as vantagens, inconvenientes e os obstáculos ao teletrabalho nas empresas do país”, pode ler-se no comunicado.

Qual o impacto do teletrabalho na economia?

Os organismos consideram que “os dados e números recolhidos deverão permitir avaliar o impacto do trabalho a partir de casa consoante o tipo de setor de atividade e, de forma mais abrangente, os seus efeitos no crescimento económico do país e no emprego”. Outro dos objetivos é “identificar soluções ou pistas para eventuais melhorias ao nível do quadro fiscal e da segurança social”.

A sondagem faz parte de um conjunto de reflexões levadas a cabo pela Câmara do Comércio e pela UEL no sentido de perceber quais seriam as alterações ao regime fiscal luxemburguês capazes de atrair mão de obra para o país.

As empresas interessadas em participar na sondagem devem fazê-lo, o mais tardar, até ao dia 30 de setembro. A participação é anónima.

O tema do teletrabalho continua na ordem do dia no Luxemburgo. Cerca de 14.000 pessoas já assinaram uma petição sobre o assunto, que defende dois dias de teletrabalho por semana para todos os trabalhadores, incluindo transfronteiriços.

