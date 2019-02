A Câmara do Comércio contesta a introdução de um novo feriado e de um dia de férias suplementar. A associação empresarial diz-se preocupada com o futuro das empresas do setor privado.

Câmara do Comércio contra novo feriado e dia extra de férias

Embora o projeto de lei sobre a matéria ainda não esteja concluído, o Governo espera que as medidas entrem em vigor com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2019, depois de votadas e aprovadas pelo Parlamento. Planos que não agradam nada à Câmara do Comércio.

No parecer sobre o assunto, a entidade pública descreve a implementação do projeto como “extremamente rápida” e, até, “precipitada”, denunciando o facto de não ter havido qualquer discussão e de as empresas do setor privado não terem sido consultadas.

Aliás, são precisamente as empresas do privado aquelas que estão no centro das preocupações da Câmara do Comércio. O organismo público lamenta que as repercussões que a medida vai ter nas empresas não tenham sido devidamente analisadas, alertando para o impacto financeiro e organizacional que os dois dias de folga a mais por ano vão implicar.

A entidade insiste no facto de as medidas terem um maior impacto no setor privado do que no público. Aos olhos da organização, as empresas do ramo da Horeca, do comércio, da banca e dos seguros serão as maiores lesadas.

Para atenuar os efeitos das medidas, a Câmara do Comércio propõe substituir um dos feriados anuais do Luxemburgo pelo novo Dia da Europa. Quanto ao aumento do número dos dias de férias, reivindica que sejam esclarecidas todas as questões relacionadas com este assunto, como por exemplo se a medida vai abranger os trabalhadores que já beneficiam de mais de 25 dias de férias por ano.

Diana Alves