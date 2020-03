O popular desfile de Carnaval da Metrópole do Ferro, previsto para o próximo fim de semana, foi anulado pela edilidade por causa do coronavírus.

'Calvalgada' de Esch-sur-Alzette anulada por causa do coronavírus

Redação O popular desfile de Carnaval da Metrópole do Ferro, previsto para o próximo fim de semana, foi anulado pela edilidade por causa do coronavírus.

Vários eventos já foram anulados em Esch-sur-Alzette devido à epidemia do vírus e agora é a vez das festividades previstas para o próximo fim-de-semana, no âmbito do tradicional Carnaval de Esch (Escher Fuesent).

O ponto alto da festa na segunda maior cidade do país, que junta anualmente milhares de pessoas e estava previsto para o próximo domingo, dia 15, foi anulado, assim como a soirée brasileira "one Night in Rio", prevista para sexta-feira, e ainda o baile para crianças 'Escher Kapasëtzung', previsto para sábado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.