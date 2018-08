Temperaturas acima dos 30 graus nos próximos dias levam a direção-geral de Saúde a divulgar uma lista de recomendações para os cidadãos.

Calor volta a originar alerta laranja no Grão-Ducado

Visitas por parte de profissionais de saúde a casa de pacientes inscritos na rede da Cruz Vermelha Portuguesa estão entre as medidas anunciadas pela direção-geral de Saúde por causa da vaga de calor que afeta o Luxemburgo.

Através de comunicado, a entidade deixa conselhos sobretudo dirigidos a cuidados com cidadãos acima dos 75 anos: consumo de pelo menos 1,5 litros de água por dia; passar uma parte substancial do tempo em locais frescos ou protegidos do sol; fechar as janelas e correr as persianas; tomar banhos com regularidade e refrescar-se.

Para mais informações sobre o assunto, o documento deixa ainda contactos da Cruz Vermelha Luxemburguesa (+352) 27 55 (de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 17h00) e da Inspeção da direção-geral de Saúde (247-85650).

