Calor volta a colocar Luxemburgo em alerta

Diana ALVES

Mais um dia de calor. O Luxemburgo vai estar hoje em alerta laranja devido às temperaturas elevadas.

De acordo com o MeteoLux, o aviso estará em vigor entre as 10h00 e as 20h59. As temperaturas máximas previstas para hoje deverão oscilar entre os 33 e os 35 graus.

O instituto luxemburguês de meteorologia alerta também para a concentração de ozono no ar, sobretudo a partir do meio-dia.

As previsões são as mesmas para terça-feira.

Amanhã, o alerta laranja devido ao calor entra em vigor às 11h00 e o aviso sobre a concentração de ozono volta a ser válido a partir do meio dia.



