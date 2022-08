Há dois avisos para esta quinta-feira: um laranja e outro amarelo.

Meteorologia

Calor, trovoada, chuva e vento colocam Luxemburgo em alerta

Diana ALVES Há dois avisos para esta quinta-feira: um laranja e outro amarelo.

O Luxemburgo está esta quinta-feira sob aviso laranja devido ao calor, entre as 10h e as 19h. Mas há também um aviso amarelo de trovoada, chuva intensa e vento forte para a noite.

As previsões do Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux) apontam para temperaturas máximas a variar entre os 32 e os 35 graus ao longo do dia de hoje. No vale do rio Moselle, os termómetros poderão mesmo ultrapassar os 35 graus.

O que o calor já está a mudar nas nossas vidas Julho está abater recordes de temperatura na Europa e nem os países tradicionalmente mais frescos parecem conseguir escapar.

Já o aviso amarelo de chuva, vento e trovoada vai vigorar entre as 22h e as 5h de sexta-feira em todo o território luxemburguês. As rajadas poderão atingir os 80 km/h. As previsões apontam ainda para a possibilidade de queda de granizo em alguns locais.

Quanto a temperaturas para os próximos dias, as máximas previstas para sexta-feira vão oscilar entre os 23 e os 25 graus. No domingo poderão chegar aos 28 e na segunda-feira deverão voltar a atingir a barreira dos 30 graus.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.