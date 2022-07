Prepare-se para a onda de calor que vai chegar ao Luxemburgo. Domingo vão estar 29 graus e os termómetros continuam a subir nos dias seguintes.

Próximos dias

Calor. Temperaturas disparam até aos 37 graus no Luxemburgo

Na próxima semana uma onda de calor vai invadir o Luxemburgo, com temperaturas máximas de 37 graus esperadas para terça-feira, dia 19, de acordo com o Meteolux.

Para já e durante a tarde de hoje, o mercúrio nos termómetros chega aos 29 graus celsius, com as previsões do Meteolux a apontar uma descida para sexta-feira e sábado, com as máximas a rondar os 26 graus. Os dias seguintes vão ser muito mais quentes.



No domingo, o melhor é procurar um lugar fresco ou mesmo ir a banhos, pois vão estar 29 graus. O pior vai ser segunda-feira em que são esperadas máximas de 33 graus. Terça-feira será dia de canícula no país: os termómetros disparam para os 37 graus celsius!

O Meteolux ainda não divulgou as previsões para o resto da próxima semana. Será que a vaga de calor vai permanecer? Será que se está prestes a atingir um novo recorde de alta temperatura no país? Até agora, o dia mais quente de que há memória foi o de 25 julho de 2019 onde os termómetros registaram 40,8 graus celsius em Steinsel. A mais alta temperatura desde há 183 anos no Luxemburgo, primeiro ano dos registos climatéricos em arquivo. Esse dia destronou o recorde de 40,5 graus vivido a 8 agosto de 2003.

De lembrar que o verão de 2021 foi o mais quente de sempre na Europa, desde que há registos.

Esteja atento aos alertas do Meteolux e siga os conselhos das autoridades da saúde, entre eles deve beber muita água, procurar locais frescos e sombra, limitar a exposição solar e proteger os mais idosos e pessoas doentes.



