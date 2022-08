Temperaturas vão continuar acima dos 30 graus, pelo menos, até domingo.

Calor. Sul do Luxemburgo continua sob alerta até ao fim de semana

O sul do Luxemburgo vai continuar sob aviso amarelo até ao fim da semana por causa do calor. De acordo com o Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux), o alerta que esteve em vigor nos últimos dias mantém-se ativo esta quinta e sexta-feira, entre as 13h e as 19h.

O alerta amarelo é o segundo mais grave de uma escala de quatro, e significa "perigo potencial".



Julho foi um mês recorde em horas de sol no Luxemburgo Nunca houve um julho tão ensolarado como o do mês passado que foi também um dos mais quentes e secos de sempre.

O MeteoLux ainda não divulgou qualquer alerta para sábado ou domingo, mas, tendo em conta as previsões, a situação deverá ser a mesma durante o fim de semana. No sábado, as temperaturas máximas vão continuar a oscilar entre os 30 e os 32 graus. Já no domingo poderão mesmo subir aos 33 graus.

A partir da próxima semana está prevista uma descida das temperaturas, com as máximas a variarem entre os 27 e os 29 graus na segunda e terça, respetivamente.



