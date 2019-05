O alerta foi dado pelo site Accuweather. As temperaturas no Luxemburgo podem atingir 38 graus e em Portugal mais de 43 graus vários dias seguidos, com riscos de incêndios.

Calor sem precedentes em Portugal e Luxemburgo no próximo verão

O alerta foi dado pelo site Accuweather. As temperaturas no Luxemburgo podem atingir 38 graus e em Portugal mais de 43 graus vários dias seguidos, com riscos de incêndios.

Verão é sinónimo de calor. Toda a gente anseia pelos dias de praia e mergulhos até ao pôr-do-sol. No entanto, este ano, as temperaturas vão atingir “máximos históricos” avança o Accuweather, site especializado em meteorologia. A Europa vai enfrentar ondas de calor de longa duração, afetando "Portugal e Espanha da Polónia à Hungria”, pode ler-se no documento.



Em junho vai atravessar a Península Ibérica, seguindo para norte nos meses de verão.

Para a zona onde está integrado o Luxemburgo prevêem-se temperaturas da ordem os 38 graus.

Mas em Portugal a situação vai ser substancialmente pior.

O cenário é preocupante. São esperadas temperaturas acima dos 40 graus celcius ao longo de vários dias consecutivos, com risco de incêndio elevado e uma seca pronuncida.

O caso português mereceu destaque na análise. No próximo mês, quase não vai chover e as temperaturas vão ultrapassar as de 2018. O metereologista Tyler Roys, responsável pelo documento, destaca que em Portugal as temperaturas podem atingir os 43 graus Celsius e que as noites serão igualmente quentes.

Um dos maiores perigos é o risco de incêndio. “O problema é que as ondas de calor e o clima seco dos próximos meses vão secar a vegetação e na segunda metade do verão a possibilidade de surgirem grandes incêndios vai aumentar bastante”, afirma Roys.

Com a movimentação a norte, em julho e agosto, toda a Europa central estará sob alerta de incêndio. O AccuWeather prevê mesmo que o risco vai manter-se até ao outono, devido ao clima quente e seco.

O site aconselha ainda os europeus a tomaram as devidas precauções para se protegerem. Beberem muita água, vestir roupa leve e climatizar a habitação estão entre as principais indicações. As crianças e os idosos estão entre os mais vulneráveis ao calor.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.