Calor. Saiba quais são as obrigações do seu empregador

O Dia Nacional do Luxemburgo assinala-se hoje e as celebrações oficiais começaram por volta das 10 horas na Philharmonie. Estiveram presentes a família grã-ducal e cerca de 1.200 convidados do mundo da política e da sociedade civil. No final da cerimónia, um agrupamento do Exército do Luxemburgo disparou os 21 tiros de saudação em homenagem ao Grão-Duque em Fetschendhof. Veja as fotografias.