A partir da próxima quarta-feira as temperaturas deverão chegar aos 31° graus.

Previsões

Calor regressa em força na próxima semana ao Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS A partir da próxima quarta-feira as temperaturas deverão chegar aos 31° graus.

Os termómetros deverão ultrapassar os 30° graus de temperatura máxima a partir da próxima quarta-feira. Uma vaga de altas temperaturas que deverá durar até ao final da semana, de acordo com as previsões do instituto de metereologia do Luxemburgo. Não há previsões de chuva para estes dias.

Reservas de água potável "críticas" em algumas comunas Qual é o impacto da atual seca no abastecimento de água potável no Luxemburgo? Saiba quais são as comunas mais afetadas.

Hoje ao final da tarde prevê-se o regresso do tempo cinzento. A partir de amanhã as temperaturas máximas deverão chegar aos 28° graus.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.