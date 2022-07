No país, as máximas previstas rondam os 40 graus. É a vaga de calor de Portugal a chegar ao Grão-Ducado.

Calor pode atingir recordes históricos no Luxemburgo para a semana?

Será que a próxima terça-feira, dia 19, ficará na história como o dia mais quente do Luxemburgo? Nesse dia, os termómetros poderão rondar os 40 graus, aproximando-se do máximo histórico de 40,8 graus em Steinsel, a 25 julho de 2019.



O segundo dia mais quente registado no Luxemburgo foi o de 8 agosto de 2003, com uma máxima de 40,5 graus, em Remich.

Já este domingo as previsões apontam para a máxima de 30 graus, subindo até aos 35 graus na segunda-feira.

"No dia 19, as temperaturas podem chegar perto dos 40 graus e em França, dos 45 graus, entre os dias 17, 18 e 19 de julho. Até em Londres, Inglaterra, se poderá atingir um novo recorde histórico com valores perto dos 40 graus ou chegar mesmo aos 40", explica ao Contacto Francisco Rodrigues, geógrafo físico e cientista do ambiente no site meteorológico Best Weather.

As causas

A vaga de calor de Portugal e Espanha, presente há uns dias na Península Ibérica, vai 'viajar' até ao Luxemburgo.

"Temos uma massa de ar muito quente na Península Ibérica que vai ser apanhada por uma área de baixa pressão que vai entrar pela Europa ocidental. Essa baixa pressão vai arrastar o ar quente para a Europa ocidental e central", sintetiza o meteorologista.

Recorde histórico em Portugal

À Península Ibérica o ar muito quente chegou do norte de África, do deserto do Saara, potenciado pela posição do anticiclone dos Açores. Agora a massa de ar quente seguirá para a Europa ocidental e central.

Em Portugal, a vaga de calor, com valores acima dos 40 graus registou um novo recorde histórico para o mês de julho, esta quinta-feira com 47 graus, em Pinhão, distrito de Vila Real.

"O valor mais elevado de temperatura máxima do ar, 47 graus, ocorreu na estação [meteorológica] do Pinhão, e constitui um novo extremo para o mês de julho em Portugal Continental", indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O anterior recorde de 46.5 graus foi registado a 23 de julho de 1995 na estação da Amareleja.

Além de Pinhão, Miradela e Alvega também registaram temperaturas máximas iguais ou superiores a 45 graus.

