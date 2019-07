O calor está de regresso durante toda a semana. Na quinta-feira, os termómetros atingem os 38 graus.

Calor põe Luxemburgo em alerta amarelo amanhã à tarde

A onda de calor começa a atingir o Grão-Ducado. O Instituto Luxemburguês de Meteorologia coloca o país em alerta amarelo para amanhã, segunda-feira, entre as 14h e as 20h.

De acordo com o comunicado do Meteolux, as temperaturas vão ultrapassar os 30 graus sobretudo, na região da Moselle.

Para hoje, o Meteolux não prevê qualquer vigilância particular, com máximas de 27 graus.

Segundo as novas previsões, o dia mais quente da semana promete ser quinta-feira, com os termómetros a atingir os 38 graus.