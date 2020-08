Calor não arreda pé do Luxemburgo

Segundo as previsões, o verão ainda não terminou no Luxemburgo, pelo menos, a partir de terça-feira, pois amanhã continuaremos com céu nublado e as temperaturas por volta dos 20 graus, mas depois de terça-feira, esperam-se temperaturas bem mais elevadas e durante o resto da semana, rondando os 30 graus, de máxima, por todo o país.