Vaga de calor no Luxemburgo.

Calor. Meteolux sobe para vermelho alerta no sul do país

O sul do Luxemburgo vai estar esta tarde sob aviso vermelho devido ao calor extremo, enquanto o resto do país vai estar sob alerta laranja.

O Instituto Luxemburguês de Meteorologia (Meteolux) atualizou esta manhã as suas previsões, elevando assim de laranja para vermelho o aviso devido às temperaturas altas que vão ultrapassar hoje os 40 graus.

O Meteolux irá ativar o alerta vermelho para a região sul às 13:00 desta quarta-feira e desativá-lo às 22:00.

Para o resto do país o aviso laranja entrará em vigor às 11:00 para terminar às 20:00.

Para amanhã, Meteolux também elevou o alerta laranja para vermelho, mas desta vez para todo o país. As temperaturas poderão chegar aos 42°C. O alerta entra em vigor às 12:00 e termina às 21:00.

No âmbito do plano canícula, o Ministério da Saúde aconselha a população, caso conheça uma pessoa idosa, de a ir visitar todos os dias durante estes dias de calor, para se certificar que esta bebe água suficiente e que tem as janelas e persianas fechadas.

Em caso de alerta vermelho, o risco de problemas de saúde é generalizado, ou seja, não afeta apenas as pessoas que sofram de doenças crónicas ou respiratórias. Daí ser importante beber muita água e evitar a exposição ao sol.



Susy Martins