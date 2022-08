Os termómetros vão subir aos 32 e 33 graus neste sábado e domingo. Depois o tempo vai esfriar.

Meteorologia

Calor. Luxemburgo sob alerta amarelo este fim-de-semana

Redação Os termómetros vão subir aos 32 e 33 graus neste sábado e domingo. Depois o tempo vai esfriar.

Estes são mesmo dias de verão no Luxemburgo. Para quem continua no país, saiba que os termómetros continuam a subir, com as máximas a ultrapassar os 30 graus celsius.

O Meteolux emitiu um alerta amarelo para hoje e domingo. Durante o dia de hoje, as máximas rondam os 32 graus em todo o país. Amanhã, está previsto chegarem aos 33 graus, na região da Mosela.

O alerta amarelo é o segundo mais grave de uma escala de quatro, e significa "perigo potencial". Com estas temperaturas não deve se expor ao sol, procure estar nas sombras e beba muita água. Se for às piscinas ou lagos use protetor solar.

Na próxima semana, o Meteolux prevê descida de temperatura e possibilidade de chuviscos na segunda-feira, com os termómetros a ficarem pelos 26 graus nas máximas. Já na terça-feira sobem aos 29 graus começando depois a descer novamente. Para quinta-feira, as previsões apontam para temperaturas máximas de apenas 23 graus.

