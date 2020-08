Na próxima semana são esperadas temperaturas ainda mais altas com os termómetros a atingir os 37ºC.

Calor. Luxemburgo em alerta laranja esta sexta-feira

Na próxima semana são esperadas temperaturas ainda mais altas com os termómetros a atingir os 37ºC.

Depois de uma quinta-feira quente, o calor vai manter-se em todo o Grão-Ducado. A garantia é do Meteolux que colocou todo o território em alerta laranja já nesta sexta-feira.

Em vigor das 10h às 20h, o aviso está a condizer com o mercúrio dos termómetros que, segundo o Instituto de Meteorologia luxemburguês, vai andar entre os 32º e os 34ºC, à sombra.

Na próxima semana são esperadas temperaturas ainda mais altas com os termómetros a atingir os 37ºC, na terça-feira. Nas previsões do Meteolux as temperaturas não vão descer dos 25ºC à noite.

Antes, espera-se um fim-de-semana igualmente quente. No sábado as temperaturas vão andar entre os 32º e os 34º, e no domingo entre os 33 e os 35º.

