Calor intenso. Direção da Saúde ativa alerta vermelho do plano canícula

Susy TEIXEIRA MARTINS

Esta quinta-feira é o dia mais quente da semana e provavelmente o mais quente desde que há registo de temperaturas no Luxemburgo.

O Instituto Luxemburguês de Meteorologia (Meteolux) prevê que os termómetros ultrapassem hoje os 40 graus.

A Direção da Saúde já ativou o alerta vermelho do plano canícula destinado aos seniores, uma vez que o calor extremo fragiliza a saúde dos mais vulneráveis.

Com a ativação do alerta vermelho, os serviços de assistência ao domicílio acionam o programa de visitas a casa de pessoas que figuram em listas pré-estabelecidas.

Essas visitas começam hoje e terminam amanhã, a não ser que haja alguma alteração significativa na previsão do estado do tempo.

O ministério da Saúde aconselha as pessoas que conheçam um idoso a ir visitá-lo todos os dias durante a canícula, certificando-se que bebe água suficiente e que tem as janelas e/ou as persianas fechadas.

Aqui ficam alguns conselhos a seguir por todos, sem exceção:

– Beba pelo menos 1,5 litros de água por dia. Não espere pela sede para beber água. Deve-se evitar o consumo de chá, café e bebidas muito açucaradas.

– Evite sair nas horas de calor mais extremo (das 11h às 16h) e, se tiver que ir à rua, tente ficar o mais possível à sombra e nunca esqueça o chapéu e o protetor solar.

– Evite exercícios físicos intensos nas horas de mais calor.