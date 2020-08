A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira é de 32 graus.

Calor deverá dar tréguas só a partir de amanhã

Diana ALVES A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira é de 32 graus.

Ligeira descida das temperaturas, mas, mesmo assim, vem aí mais um dia de calor no Luxemburgo. Segundo as previsões do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), esta quinta-feira voltará a ser quente, mas o calor deverá dar tréguas a partir de amanhã.

Para hoje, o MeteoLux voltou a emitir um alerta que coloca todo o país sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 19h59. A temperatura máxima prevista para esta quinta-feira é de 32 graus.

Amanhã, as máximas deverão descer ligeiramente, libertando o país dos alertas do MeteoLux. Para sexta-feira e sábado, deverão oscilar entre os 25 e os 27 graus.

No domingo, os termómetros poderão novamente bater nos 30 graus, estando prevista uma descida mais acentuada na segunda-feira, com as máximas a variarem entre os 23 e os 25 graus.



