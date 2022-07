O tempo estará mais nublado esta quarta-feira.

Calor dá tréguas. Temperaturas acima dos 30 graus regressam no domingo

Depois de um dia de calor intenso, que levou o Instituto Luxemburguês de Meteorologia (Meteolux) a colocar todo o território nacional sob aviso vermelho, as temperaturas deverão manter-se abaixo da barreira dos 30 graus esta quarta-feira.

O tempo estará, no entanto, mais nublado com a possibilidade de ocorrência de chuva e trovoada da parte da manhã e ao final da tarde e noite.

O que o calor já está a mudar nas nossas vidas Julho está abater recordes de temperatura na Europa e nem os países tradicionalmente mais frescos parecem conseguir escapar.

De acordo com as previsões do Meteolux, as máximas previstas deverão oscilar esta quarta-feira entre os 27 e os 29 graus, mantendo-se assim até sábado.

O sol deverá continuar a brilhar a partir de quinta-feira.

No domingo, as previsões apontam para uma subida, sendo que os termómetros poderão voltar a registar temperaturas acima dos 30 graus. Nesse dia, as máximas deverão variar entre os 30 e os 32 graus.



