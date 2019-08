Amanhã, domingo o dia vai ser ainda mais quente, com as máximas a atingir os 32 graus, segundo as novas previsões do Meteolux.

Calor: Alerta amarelo para esta tarde

O Luxemburgo vai estar sob alerta amarelo entre as 14h00 e as 20h00 horas deste sábado, devido às altas temperaturas que podem chegar aos 31 graus, como ontem o Contacto noticiou.

Este alerta emitido pelo Meteolux abrange todo o Grão-Ducado, com os termómetros a atingir valores mais elevados na zona do vale do Mosela.

Amanhã, o dia também vai ser de muito calor com as máximas a chegar aos 32 graus celsius, segundo as novas previsões do Meteolux. Ontem os termómetros ficavam-se pelos 31 graus no domingo.

Por isso, nas horas mais quentes evite os riscos desnecessários, fique à sombra, beba muita água, use roupa fresca e protetor solar. Os cuidados devem ser redobrados para as crianças e idosos.