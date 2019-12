O sistema de atendimento telefónico do Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo vai ser alterado. O serviço atualmente a cargo de uma empresa privada, contratada pelo governo português, vai passar para as mãos do Estado.

Luxemburgo 2 min.

"Call center" do consulado no Luxemburgo tem os dias contados

Manuela PEREIRA A secretária de Estado das Comunidades falou com a Rádio Latina e o jornal Contacto na sua primeira visita oficial ao Grão-Ducado. A grande entrevista será publicada na próxima edição papel desta quarta-feira no Contacto.

A privatização do “call center” tem assim os dias contados. Na verdade, vai continuar nestes moldes por mais seis meses. Foi o que revelou, esta segunda-feira à Rádio Latina, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

A recém-nomeada secretária de Estado das Comunidades assume que privatizar o sistema telefónico dos postos consulares foi “uma má aposta”.

A partir de meados de 2020, o “call center” do Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo irá começar a ser assegurado por funcionários públicos, desde Lisboa. Um sistema que foi implementado em abril de 2018 em Espanha, enquanto projeto-piloto, e entretanto alargado ao Reino Unido. Desde então, nesses dois países os serviços de atendimento responderam a 110 mil chamadas e a 40 mil emails.

Consulado não vai ter mais funcionários “no imediato”

O posto consular do Grão-Ducado não vai ter reforços de efetivos, a curto prazo.

Com 13 funcionários – dois em licença de paternidade e um de baixa médica prolongada – para responder a mais de 140 mil utentes, o consulado tem atualmente cerca de quatro meses de espera entre a marcação e o atendimento.

Apesar de o cônsul Manuel Gomes Samuel ter pedido reforços a Lisboa, isso não faz parte dos planos do governo português “no imediato”.

A secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, diz que elaborou “um plano de intervenção” para o consulado, que já teve o aval do Ministério dos Negócios Estrangeiros e até do cônsul e dos seus funcionários.

Na prática, o referido “plano de intervenção” visa passar o “call center” para as mãos do Estado, por uma modernização do equipamento informático e por um alargamento do horário de atendimento.

Berta Nunes considera que os atrasos no atendimento consular se devem, em parte, a problemas de organização.

Atrasos pensões. Assistente social da Segurança Social portuguesa destacada para a Embaixada no Luxemburgo

Há atualmente cerca de 500 portugueses no Luxemburgo que esperam ‘desesperadamente’ por uma resposta de Portugal sobre a atribuição de reformas.

Os atrasos de processamento das carreiras contributivas dos portugueses que vivem no Grão-Ducado duram há anos. Mas a secretária de Estado das Comunidades veio ao Luxemburgo com a promessa de melhorar a capacidade de resposta.

Berta Nunes garantiu à Rádio Latina que a Embaixada de Portugal no Luxemburgo vai ter, no início de 2020, mais uma funcionária: “uma assistente social da Segurança Social Portuguesa”, além da realização da permanência social, adiada para a “primeira ou segunda semana de fevereiro de 2020”.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, terminou esta segunda-feira uma visita de trabalho de quatro dias ao Luxemburgo.

O Grão-Ducado foi o segundo país que visitou desde que tomou posse a 23 de outubro último, depois de França.