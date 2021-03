As autoridades já estão a investigar.

Caixa multibanco vandalizada em Wincrange

As autoridades já estão a investigar.

Na manhã deste sábado, quem passou no troço da N12 em Wincrange foi obrigado a inverter o sentido da marcha graças ao perímetro de segurança que as autoridades luxemburguesas montaram no local para dar início à recolha de provas no âmbito da investigação desencadeada pela explosão de uma caixa multibanco.

O incidente ocorreu por volta das 4h40 da manhã como relata o boletim que a polícia grã-ducal fez chegar às redações, este sábado. Pelas nove horas, o trânsito ainda não circulava junto às instalações do banco que se situa na rua principal desta cidade do norte do país, mesmo em frente a uma bomba de gasolina.

Foto: LW

Estilhaços de metal e vidro voaram a metros de distância provocando danos consideráveis ​​no edifício que abrigava o ATM. De qualquer forma, não se sabe quanto dinheiro foi levado durante o episódio que a polícia tipifica como um "ataque".

De acordo com a RTL, é possível que os autores da explosão tenham escapado através da fronteira belga ou mesmo da fronteira alemã. O último incidente deste tipo ocorreu a 19 de novembro em Wormeldange, no leste do Luxemburgo. Tal como aconteceu no ano passado, as autoridades já abriram um inquérito para apurar a identidade dos envolvidos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.