A neve tomou conta da paisagem no Luxemburgo nesta sexta-feira.

Luxemburgo 32

Mau tempo

Cai neve no Luxemburgo. Autoridades pedem cautela nas estradas

Redação A neve tomou conta da paisagem no Luxemburgo nesta sexta-feira.

O inverno veio para ficar e o Luxemburgo está sob alerta amarelo devido à queda de neve e descida das temperaturas.

As autoridades pedem cuidado redobrado na condução, uma vez que já se registaram alguns incidentes devido ao piso escorregadio.

Durante a manhã, confirmaram-se três acidentes na Route de Longwy, entre Niederkorn e Lasauvage. A estrada esteve temporariamente fechada. Na N31 (Kayler Poteau), no cruzamento da Route d'Esch com a Rue de Rumelange, os os motoristas devem evitar esta área porque está congestionada. No CR234 entre Contern e Sandweiler por volta das 8:20 da manhã, um autocarro chocou com um camião. Quatro pessoas ficaram feridas. Dois carros chocaram na Place de l'Etoile e uma pessoa ficou ferida.

Segundo o Meteolux, as temperaturas podem subir ligeiramente durante a tarde.

32 Neve no Luxemburgo Anouk Antony

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony Neve no Luxemburgo Anouk Antony





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.