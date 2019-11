O Inverno chegou mais cedo. Já neva no norte do país.

Cai neve no Luxemburgo

O Inverno chegou mais cedo. Já neva no norte do país.

Com as temperaturas abaixo de zero, os primeiros flocos começaram a cair no norte do país. Em Eschdorf os termóteros marcaram 0,7 graus.

O vídeo amador partilhado nas redes sociais mostra a intensidade daquele que foi o primeiro nevão do ano no Grão-ducado, quando falta mais de um mês para o arranque do Inverno.

Segundo as previsões do Meteolux, as temperaturas da madrugada de segunda para terça-feira vão ser propícias à queda de neve em todo o território. Os especialistas prevêm que os termómetros oscilem entre os 5 e os 2 graus negativos.

As autoridades reforçam que já é tempo de colocar os pneus de neve na viatura.