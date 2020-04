Cafetaria do CHEM é agora uma enfermaria para doentes covid-19

O centro hospitalar Émile-Mayrisch em Esch-sur-Alzette adaptou o seu bar de refeições num novo espaço de internamento para 28 pacientes infetados.

Redação O centro hospitalar Émile-Mayrisch em Esch-sur-Alzette adaptou o seu bar de refeições num novo espaço de internamento para 28 pacientes infetados.

Em tempo de pandemia do novo coronavírus tudo está a ser feito em grande velocidade no Luxemburgo, nomeadamente a nível hospitalar. Novos hospitais de campanha ou adaptações de antigos espaços em enfermarias foram instalados no menor tempo possível com equipas a trabalhar empenhadamente. Tudo para que não faltem camas de internamento para os doentes infetados pela covid-19.

A nova enfermaria do centro hospitalar Émile-Mayrisch, em Esch-sur-Alzette é disso um exemplo. Numa semana, o antigo bar de refeições do hospital foi transformado numa "nova enfermaria completamente equipada", com capacidade para acolher 28 doentes infetados com necessidade de internamento.

Aqui ficam as imagens da adaptação da cafetaria, publicadas pelo CHEM nas redes sociais.

