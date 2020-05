Cafés e restaurantes com esplanada poderão reabrir hoje. Horesca fala às 11h

Restaurantes, cafés, ginásios e piscinas podem voltar a servir os clientes a partir de 29 de maio, mas com regras.

Diana ALVES Restaurantes, cafés, ginásios e piscinas podem voltar a servir os clientes a partir de 29 de maio, mas com regras.

É um dia mais do que aguardado no setor da Horesca (hotéis, cafés e restaurantes). Após mais de dois meses de portas fechadas, por decisão do Governo para conter a pandemia de covid-19, cafés e restaurantes com esplanada poderão reabrir esta quarta-feira.

Os restantes têm autorização para voltar a servir os clientes na sexta-feira, mediante o respeito de uma série de regras de segurança. O Governo já fez saber que uma das principais condições diz respeito à distância entre clientes, que terá de ser mantida de forma a evitar a transmissão do vírus. Os detalhes da reabertura destes estabelecimentos deverão ser divulgados esta manhã, numa conferência de imprensa conjunta da Horesca e do Governo.

A sessão tem início marcado para as 11h e contará com a presença do secretário-geral da Horesca, François Koepp, do ministro do Turismo, Lex Delles, e do diretor-geral da Câmara do Comércio, Carlo Thelen. Segundo uma curta nota divulgada à comunicação social, o Governo adianta que será apresentado o 'Safe to Serve', um documento que compila "uma série de ações destinadas a preservar a segurança sanitária do pessoal e dos clientes do setor". O 'Safe to Serve' funcionará como uma espécie de carta ou declaração a que os estabelecimentos podem aderir, "demonstrando assim a sua vontade em garantir um nível elevado de segurança sanitária, de forma a tranquilizar os clientes".

Ao assinarem o documento, os empresários do setor comprometem-se também a respeitar as recomendações da Horesca, contempladas num guia editado pela federação no âmbito da reabertura dos hotéis, restaurantes e cafés.



