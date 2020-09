O caso já foi entregue ao tribunal administrativo, a quem cabe avaliar se o estabelecimento pode ser punido pelo comportamento dos clientes, tal como está previsto na chamada Lei covid-19.

Café contesta multa de 1.200 euros por causa do uso incorreto da máscara

Um café luxemburguês recusa-se a pagar a multa de 1.250 euros, imposta depois das autoridades terem detetado o uso irregular da máscara de proteção no interior do estabelecimento, e decidiu recorrer.

O caso chegou esta sexta-feira ao tribunal administrativo do Luxemburgo, a quem cabe avaliar se o estabelecimento pode ser punido pelo comportamento dos clientes, tal como está previsto na chamada Lei covid-19. Ao Paperjam, a advogada do estabelecimento localizado no boulevard d'Avranches explica que a infração foi detetada pela polícia grã-ducal quando dois homens se levantaram para ir à casa de banho, esquecendo-se das suas respetivas proteções faciais.

"A polícia apareceu nessa altura e emitiu um relatório contra o empregado, já que o gerente estava ausente", relata Edévi Amegandji que acrescenta que os ambos os clientes ignoraram os pedidos do trabalhador. "Se um cliente bater noutro cliente, o café é punível?", questiona a defensora, apontando a inconsistência de punir qualquer estabelecimento ou o seu gerente pelo comportamento dos seus clientes.

A decisão do tribunal só vai ser conhecida na próxima semana. É a primeira a pôr em cheque a lei extraordinária criada para fazer face à pandemia.

