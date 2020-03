Apesar da diminuição do lixo nos contentores cinzentos, há ainda resíduos que deviam estar separados, como medicamentos, cápsulas de café, papel ou plásticos.

Cada residente produz 193 kg de lixo não reciclável por ano

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo produz em média 193 kg de lixo não reciclável por pessoa e por ano



De acordo com os dados mais recentes da Administração do Ambiente, referentes a 2018-2019, este valor representa uma diminuição de cerca de 30 kg por ano, quando comparado com a última análise, de 2013-2014.

"Há 13,2% de lixo residencial a menos nos caixotes cinzentos e isso explica-se pelo esforço de triagem" nos últimos cinco anos, refere o Ministério do Ambiente em comunicado.

Apesar da diminuição do lixo acumulado, a triagem continua a ser um problema para as autoridades. Dentro do lixo residual são encontrados ainda, por exemplo, medicamentos ou cápsulas de café.

Cerca de 31% do lixo encontrado nos caixotes cinzentos são resíduos biodegradáveis, 18% do lixo são papel e cartão, 17% são plásticos, 10% são artigos de higiene corporal, enquanto os restantes 24% são compostos por metal, têxtil e outros resíduos.

Para o Ministério do Ambiente, o lixo doméstico "pode ser reduzido em 65%" se, por exemplo, o lixo biológico for colocado nos recipientes próprios, os caixotes castanhos, ou se o papel e os cartões forem colocados nos caixotes azuis.