Cada residente no Luxemburgo passa 12 horas por dia sentado

Henrique DE BURGO

Um novo estudo do Instituto Luxemburguês de Saúde concluiu que cada residente passa, em média, 12 horas por dia sentado.

Os investigadores colocaram um aparelho que mede os movimentos em cada um dos 1.100 participantes. Durante uma semana foram recolhidos dados sobre atividade física e comportamento sedentário. Os participantes - todos adultos - foram também questionados sobre o seu estilo de vida.

Dois terços dos empregos no Grão-Ducado são sedentários

O estudo indica que mais de um quarto do tempo sedentário total é gasto em horários de mais de uma hora e que três quartos dos residentes não gastam muito tempo em atividade física.

Em relação às diferenças de género, as mulheres praticam mais atividade física de baixa intensidade e os homens são mais sedentários, mas praticam mais atividade física de alta intensidade. Os jovens são dos mais ativos e os ex-fumadores são mais ativos do que as pessoas que nunca fumaram.

No Luxemburgo, dois terços dos empregos são sedentários. Os responsáveis pelo estudo recomendam substituir parte do tempo sedentário por atividade física de baixa intensidade para reduzir o risco de doenças cardiometabólicas.

