Em Portugal os valores são bem mais modestos que no Grão-Ducado. Em média, cada cidadão português ganhou cerca de 500 euros, ao longo destes 33 anos.

Cada residente ficou 2.900 euros mais rico com o mercado único europeu

Em Portugal os valores são bem mais modestos que no Grão-Ducado. Em média, cada cidadão português ganhou cerca de 500 euros, ao longo destes 33 anos.

O Luxemburgo é o país da União Europeia que mais beneficiou com a abertura das fronteiras para os mercados. Segundo um estudo divulgado pela fundação alemã Bertelsmann, o mercado único permitiu o aumento de rendimentos reais, já descontando o valor da inflação, de cada residente do Grão-Ducado em 2.834 euros por ano.

A justificação, segundo o estudo, é que o Luxemburgo é dos países que mais fazem negócios e com uma das economias mais competitivas.

Nos lugares seguintes aparecem a região do sul da Irlanda com 2.043 euros e o sul da Noruega, com 1.668 euros.

Fonte: Fundação Bertelsmann

O estudo, que analisou o impacto do mercado interno da UE sobre os rendimentos reais nas regiões europeias, refere que, em média, cada cidadão europeu enriqueceu 840 euros.

Em Portugal, os valores são bem mais modestos e muito abaixo da média europeia. Em 33 anos, cada português ganhou 500 euros com o estabelecimento do Mercado Único. A região da Grande Lisboa, com 597 euros é a mais beneficiada, seguida do Algarve, com mais 498 euros. Seguem-se o Alentejo, com (456), o Norte (444) e a região Centro (440).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.