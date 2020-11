Cada residente da capital produziu 533 kg de lixo num ano

Ainda que possa parecer muito, é menos que no ano passado. A capital recolheu menos 21 quilos de resíduos por pessoa em 2019.

Ainda que possa parecer muito, é menos que no ano passado. A capital recolheu menos 21 quilos de resíduos por pessoa em 2019.

Está a ser produzido menos lixo doméstico na cidade do Luxemburgo, divulgou o serviço de higiene da capital.

O número de residentes na capital aumentou de de 119.214 habitantes para 122.273 habitantes, mas há uma diminuição de 3,79% na quantidade de lixo recolhida, o que é bom sinal.



Foram recolhidos 65.147 toneladas de resíduos em 2019, em comparação com 66.031 toneladas de 2018. Isto converte-se para cada residente da capital produzindo 533 quilos de resíduos durante o ano (1,46 quilos por dia), em comparação com 554 quilos do ano anterior, ou seja, menos 21 quilos por pessoa.

Em relação a apenas resíduos mistos mostra que cada habitante produziu uma média de 315 quilos em 2018, e apenas 305,5 kg em 2019, um decréscimo de 3,02%.

Para recolher o lixo, o munícipio tem 379 funcionários.









