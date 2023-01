Isto corresponde a uma diminuição de 16% desde 2018.

Ambiente

Cada habitante do Luxemburgo produziu 163 kg de lixo em 2021

Susy MARTINS

Em média, cada habitante do Luxemburgo deitou, em média, 163 kg de resíduos no caixote do lixo em 2021. Isto corresponde a uma diminuição de 16%, ou seja, menos 30 quilos, em comparação com 2018. A conclusão é de um estudo realizado pelo Ministério do Ambiente sobre os resíduos residuais, ou seja, o lixo que é deitado fora após a triagem.

Luxemburgo é o segundo maior produtor de lixo da Europa O Grão-Ducado é apenas ultrapassado pela Dinamarca nesta lista, que contabilizou 845 kg neste período.

Nas comunas onde o lixo é pesado – as pessoas pagam consoante a quantidade de resíduos que deitam fora –, a diminuição é mesmo de 52%. Ao todo, foram recolhidas 19,34 toneladas de resíduos residuais em 15 comunas.

A extensão de embalagens que se pode colocar no saco azul da Valorlux, a diretiva europeia sobre o uso de plástico, a sensibilização da população e a alteração no sistema de contribuição financeira são algumas das medidas que explicam a diminuição de resíduos que vai para o caixote do lixo preto.

Isto significa que a população recicla mais, embora ainda se tenha de fazer mais esforços. Segundo o estudo, cerca de 25% dos resíduos que acabam no caixote do lixo preto poderiam ser reciclados.

