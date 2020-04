Estes cachecóis-gola são mais práticos para as crianças do que as máscaras, que esta semana foram distribuídas pelas comunas à população, uma vez que não escorregam tanto.

Cada aluno deverá receber dois cachecóis-gola para se proteger no regresso à escola

Susy MARTINS

Estes cachecóis-gola são mais práticos para as crianças do que as máscaras, que esta semana foram distribuídas pelas comunas à população, uma vez que não escorregam tanto.

Cada aluno vai receber dois cachecóis-gola para proteger boca e nariz, em vez das máscaras. O cachecol-gola é um cachecol em forma de tubo, ou seja, sem extremidades.

Esta foi uma das decisões tomadas durante a reunião entre o ministro da Educação, Claude Meisch, e o Sindicato das Cidades e Comunas Luxemburguesas (Syvicol), com vista a preparar da melhor forma o regresso das crianças à escola. Uma informação avançada pela RTL.

Segundo o presidente do Syvicol, Emile Eicher, estes cachecóis-gola são mais práticos para as crianças do que as máscaras, que esta semana foram distribuídas pelas comunas à população, uma vez que não escorregam tanto.

Ainda segundo aquele responsável é preciso esclarecer como as escolas vão funcionar, respeitando as medidas de higiene e o distanciamento social.

O ministro da Educação, por seu lado, anunciou que está a ser elaborada uma forma de proteger as crianças, famílias e também professores vulneráveis, ou seja que fazem parte do grupo de risco. Neste caso o ensino à distância deverá continuar a ser uma opção.



