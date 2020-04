As autoridades acreditam que o corpo seja de um homem desaparecido há cerca de duas semanas.

Cadáver encontrado no rio em Schengen

As autoridades acreditam que o corpo seja de um homem desaparecido há cerca de duas semanas.

Para já continuam por apurar as causas da morte do homem que foi encontrado no rio Mosela, em Schengen, esta quinta-feira por volta das 8h40.

Ao que tudo indica trata-se de um indivíduo que estava dado como desaparecido desde dia 5 de abril e residiria em França. A informação foi avançada pelas autoridades luxemburguesas.

No mesmo comunicado, fazem depender dos resultados da autópsia ordenada pelo Ministério Público qualquer outro esclarecimento.

